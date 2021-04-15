Сегодня в четверг, 15 апреля можно забыть о тепле и ясной погоде в Одессе, несмотря на то, что на календаре уже середина весны
Нерадостным прогнозом на четверг, 15 апреля поделились в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net
В этот день Одесса оказалась в эпицентре циклона Ксандер, который пришел с юго-запада, и пробудет до конца этой недели.
По прогнозам синоптиков, мелкий дождь будет идти почти весь день. Утром он достиг наибольшей силы, во второй половине дня ослабнет, а ближе к вечеру закончится.
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Утром город окутает туман.
В дневное время термометры покажут в Одессе 10-12°С тепла, а по области – до 9-14°С тепла. К вечеру в регионе похолодает, но незначительно – до 3-8°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
Ранее мы сообщали, в центре Одессы возле Оперного театра снова орудовали вандалы.
В результате деяний неизвестных особей перестал работать большой фонтан на Театральной площади.
Дело в том, что вандалы повредили трубопровод, ведущий к форсунке нижней чаши фонтана.
Коммунальщики приступили к ремонту, однако, когда восстановят работу фонтана – не известно.
Напомним, что резкое ухудшение погоды в Одессе: синоптики предупредили, когда ждать дожди и похолодание
Также Politeka сообщала, в Одессе мужчина с ножом и детскими трусиками хотел украсть ребенка: появилось фото подозреваемого