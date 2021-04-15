Пострадавшие от локдауна одесситы смогут получить финансовую помощь
На компенсацию в размере 8 тысяч гривен могут рассчитывать физические лица-предприниматели (ФОПы), а также наемные работники. Помощь получат люди из регионов, оказавшихся в «красной» зоне карантина. Об этом после заседания Правительства заявил сам премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет издание
Глава Кабмина уверяет, что ФОПы и наемные сотрудники из "красных зон" карантина могут прислать заявку на выплату 8 000 грн уже с 19 апреля. Других зон карантина это не касается.
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Заявку можно отправить через портал, а также через государственное приложение "Дія" в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мер карантина. Выплачивать будут в такие же сроки, как и в период зимнего локдауна.
В заявлении нужно указать:
- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта;
- адрес регистрации места жительства заявителя;
- номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.
Ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что центральная власть удвоит эту сумму выплат. Однако этого пока не случилось.
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