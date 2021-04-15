Пострадавшие от локдауна одесситы смогут получить финансовую помощь

На компенсацию в размере 8 тысяч гривен могут рассчитывать физические лица-предприниматели (ФОПы), а также наемные работники. Помощь получат люди из регионов, оказавшихся в «красной» зоне карантина. Об этом после заседания Правительства заявил сам премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет издание Буквы.

Денис Шмыгаль

Глава Кабмина уверяет, что ФОПы и наемные сотрудники из "красных зон" карантина могут прислать заявку на выплату 8 000 грн уже с 19 апреля. Других зон карантина это не касается.

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Заявку можно отправить через портал, а также через государственное приложение "Дія" в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мер карантина. Выплачивать будут в такие же сроки, как и в период зимнего локдауна.

В заявлении нужно указать:

  • фамилию, имя, отчество;
  • дату рождения;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта;
  • адрес регистрации места жительства заявителя;
  • номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал, что центральная власть удвоит эту сумму выплат. Однако этого пока не случилось.

Напомним, что резкое ухудшение погоды в Одессе: синоптики предупредили, когда ждать дожди и похолодание