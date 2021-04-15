Несмотря на бушующую эпидемию ковида власти Одессы не намерены закрывать город для туристов во время курортного сезона

Как передает Politeka.net, об этом сообщил одесский вице-мэр Михаил Кучук во время интервью телеканалу «Первый городской» (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По словам чиновника, с 1 мая стартует курортный сезон и с этого момента в Одессе ожидается большой наплыв туристов. Основной причиной станут закрытые границы во многих странах. Украинцам попросту не останется мест, куда можно ехать на отдых. Однако закрыть город не получится.

«Нас никто не будет спрашивать. Я так понимаю, что все города Украины рванут в Одессу. Потому что за границу уже мало кого пускают сегодня… А мы даже не в состоянии закрыть по решению правительства рестораны и бары, не имеющие права работать», - говорит вице-мэр.

В горсовете убеждены, что с наплывом туристов добиться соблюдения карантинных норм будет очень сложно.

Нужно сказать, что ситуация в городе критическая, многие горожане элементарно не соблюдают карантинные требования, толпятся в очередях вплотную друг к другу при этом маски одевают единицы.

На днях мы сообщали, что жители Одессы, наплевав на локдаун, устроили пикники на пляжах.

В теплые апрельские выходные одесситы не пожелали сидеть дома, чтобы придерживаться карантинных ограничений «красной зоны», а массово вышли на пляжи на прогулки, а также устраивали пикники.

Возле ларьков с едой и горячими напитками выстраивались огромные длинные очереди,а на узких улочках образовывались "пробки".

Кроме того, на кадрах видно, как на склонах расположились любители шашлыков, а за город стали выезжать те, кто любит порыбачить.

Напомним, что циклон Ксандер накрывает Одессу: синоптики сообщили о погодных неприятностях 15 апреля