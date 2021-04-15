Несмотря на бушующую эпидемию ковида власти Одессы не намерены закрывать город для туристов во время курортного сезона
Как передает Politeka.net, об этом сообщил одесский вице-мэр Михаил Кучук во время интервью телеканалу «Первый городской» (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
По словам чиновника, с 1 мая стартует курортный сезон и с этого момента в Одессе ожидается большой наплыв туристов. Основной причиной станут закрытые границы во многих странах. Украинцам попросту не останется мест, куда можно ехать на отдых. Однако закрыть город не получится.
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«Нас никто не будет спрашивать. Я так понимаю, что все города Украины рванут в Одессу. Потому что за границу уже мало кого пускают сегодня… А мы даже не в состоянии закрыть по решению правительства рестораны и бары, не имеющие права работать», - говорит вице-мэр.
В горсовете убеждены, что с наплывом туристов добиться соблюдения карантинных норм будет очень сложно.
Нужно сказать, что ситуация в городе критическая, многие горожане элементарно не соблюдают карантинные требования, толпятся в очередях вплотную друг к другу при этом маски одевают единицы.
На днях мы сообщали, что жители Одессы, наплевав на локдаун, устроили пикники на пляжах.
В теплые апрельские выходные одесситы не пожелали сидеть дома, чтобы придерживаться карантинных ограничений «красной зоны», а массово вышли на пляжи на прогулки, а также устраивали пикники.
Возле ларьков с едой и горячими напитками выстраивались огромные длинные очереди,а на узких улочках образовывались "пробки".
Кроме того, на кадрах видно, как на склонах расположились любители шашлыков, а за город стали выезжать те, кто любит порыбачить.
Напомним, что циклон Ксандер накрывает Одессу: синоптики сообщили о погодных неприятностях 15 апреля
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