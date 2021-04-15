Пенсионерка лишилась жизни, когда сжигала мусор в Одесской области

Трагический инцидент произошел поселке Окны на днях передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы местной полиции.

Сообщается что пожилая женщина сжигала мусор во дворе, но огонь внезапно перекинулся на ее одежду.

В результате ЧП 77-летнюю пенсионерку доставили в больницу с многочисленными ожагами, где она скончалась на следующий день.

Правоохранители проводятся следственные действия.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «внезапная смерть».

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Спасатели локализовали пожар в 8:05 и полностью его ликвидировали через две минуты на площади 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

В пресс-службе уточнили, что эвакуированы 55 человек путем самостоятельного выхода по лестничным маршам.

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