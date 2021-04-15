Пенсионерка лишилась жизни, когда сжигала мусор в Одесской области
Трагический инцидент произошел поселке Окны на днях передает Politeka.net, со ссылкой на информацию пресс-службы местной полиции.
Сообщается что пожилая женщина сжигала мусор во дворе, но огонь внезапно перекинулся на ее одежду.
В результате ЧП 77-летнюю пенсионерку доставили в больницу с многочисленными ожагами, где она скончалась на следующий день.
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Правоохранители проводятся следственные действия.
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