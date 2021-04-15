В Одессе произошло очередное надругательство над памятным знаком украинским военным
Так, рано утром неизвестные особи облили красной краской памятник погибшим бойцам в зоне АТО и ООС, который установлен возле здания ОГА на проспекте Шевченко. Об этом сообщают местные
Надо сказать, что краску уже смыли, однако следы краски остались на самом гранитном знаке и рядом с ним.
Злоумышленников не поймали, однако известно, что это не первая попытка вандалов глумиться над памятным знаком героям АТО.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Новая беда в семье Владимира Остапчука, что известно и первые кадры: "В больнице с раздробленной..."
Дан Балан устроил Тине сюрприз на "Голосі країни", неожиданно появившись с мамой: "Горько!"
Ирину Билык после всех манипуляций с внешностью с трудом узнали на сцене: "Что с ее лицом?"
Счастливая Осадчая засветила "беременный" животик рядом с Винником и Кароль: "Как вам идет..."
Ранее, памятник украинским военным облили фекалиями. Это произошло в начале месяца 1 апреля.
Облитый нечистотами памятный знак одесситы заметили случайно-во время утренней прогулки.
"Глумление? Бессилие? Злоба? Что руководило отбросами, которые облили краской памятный знак погибшим Героям АТО в Одессе? Не знаю, — возмутился один из одесситов.
Ранее мы сообщали, в центре Одессы возле Оперного театра снова орудовали вандалы.
В результате деяний неизвестных особей перестал работать большой фонтан на Театральной площади.
Дело в том, что вандалы повредили трубопровод, ведущий к форсунке нижней чаши фонтана.
Коммунальщики приступили к ремонту, однако, когда восстановят работу фонтана – не известно.
Напомним, что экологическая катастрофа в Затоке: в сети показали, что сбросили в воду
Также Politeka сообщала, ЧП в самом центре Одессы: фасад едва не рухнул на головы прохожих, видео