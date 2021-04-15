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В Одессе произошло очередное надругательство над памятным знаком украинским военным

Так, рано утром неизвестные особи облили красной краской памятник погибшим бойцам в зоне АТО и ООС, который установлен возле здания ОГА на проспекте Шевченко. Об этом сообщают местные СМИ , в четверг, 15 апреля.

Надо сказать, что краску уже смыли, однако следы краски остались на самом гранитном знаке и рядом с ним.

Злоумышленников не поймали, однако известно, что это не первая попытка вандалов глумиться над памятным знаком героям АТО.

Ранее, памятник украинским военным облили фекалиями. Это произошло в начале месяца 1 апреля.

Облитый нечистотами памятный знак одесситы заметили случайно-во время утренней прогулки.

"Глумление? Бессилие? Злоба? Что руководило отбросами, которые облили краской памятный знак погибшим Героям АТО в Одессе? Не знаю, — возмутился один из одесситов.

Ранее мы сообщали, в центре Одессы возле Оперного театра снова орудовали вандалы.

В результате деяний неизвестных особей перестал работать большой фонтан на Театральной площади.

Дело в том, что вандалы повредили трубопровод, ведущий к форсунке нижней чаши фонтана. Коммунальщики приступили к ремонту, однако, когда восстановят работу фонтана – не известно. Напомним, что экологическая катастрофа в Затоке: в сети показали, что сбросили в воду

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