В Одессе инстаблогерша инициировала буллинг детей

Как передает Politeka.net, об этом рассказал отец пострадавшей девочки Александр Вельможко на страницах соцсетей.

«Тетя с мобильным телефоном увидела на детской площадке двух необычно одетых девочек в цветных париках, играющих во что-то непонятное. "О! Это же это, как его... о, аниме!" - смекнула тетя. - Группы смерти! Синий кит! В интернете писали! На этом можно срубить бабла и попиариться! Яжемать, в конце концов",- пишет Вельможко.

По словам мужчины, организатором травли его дочери, является некая Екатерина Мошенская, которая ранее работала провизором в аптеке, а потом внезапно стала владелицей сети ломбардов. Эта женщина решила заработать денег любой ценой, подвергая опасности жизни двух девочек.

«Тетя подошла к девочкам и расспросила их, кого это они изображают, сколько им лет и все такое - снимая все это на камеру. Без согласия родителей, естественно. А потом отборным матом, надувая губы, рассказала на видео придуманную чудовищную историю про детей и смерть. Все для того, чтобы выложить в свой инстаграм на 400 тысяч подписчиков, закинуть в телеграм - и прослыть героиней. Мать Тереза, спасительница человечества», - продолжает Александр.

После этого на девочек посыпались активные угрозы с оскорблениями от людей, и даже призывы к расправе.

"Мразь", "конченые", "грохнуть на месте", "отпи*дить", "пытать их", "повырывать волосы налысо" - это и многое другое уже второй день читает в свой адрес мой ребенок, читает моя жена и читаю я», - написал Александр Вельможко.

Одессит не исключает, что это не просто хайп, а заранее спланированная провокация и обещает не оставить ситуацию. Он уже написал заявление в полицию.

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