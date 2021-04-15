Одесситам можно будет забыть о ясной и теплой погоде на Пасху и майские праздники

В этом году самый главный православный праздник придется на 2 мая и соответственно совпадет с майскими праздниками.

Однако жителям, по всей видимости, придется отказаться от пикников и прогулок на природе, так как в начале мая метеорологи прогнозируют месяц затяжных дождей, вплоть до 12 мая.

Помимо дождей, в этом году традиционной майской жары ждать не стоит.

Воздух прогреется всего до +14 градусов тепла днем и +9-10 ночью.

Ранее мы писали о том, что 16-17 апреля одесситам стоит подготовится к последнему в этом месяце серьезному всплеску на Солнце. В этот день Одессу накроют магнитные бури.

Из-за геомагнитных колебаний у метеозависимых и пожилых людей могут возникать головные боли, слабость и усталость, а также нарушение сна, раздражительность, скачки артериального давления, падение работоспособности, обострение хронических заболеваний и апатия.

Для того, чтобы минимизировать последствия магнитных колебаний необходимо уменьшить психоэмоциональные и физические нагрузки. Стоит также хорошо выспаться, а изнурительные тренировки лучше заменить прогулкой на свежем воздухе. Не стоит употреблять в эти дни кофе, алкоголь, бодрящие напитки и тяжелую пищу. По возможности ограничить курение.

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