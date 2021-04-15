В Одессе ушлый вор умудрился ограбить квартиру, пока хозяйка была дома

Женщина хлопотала на кухне, а когда вернулась в комнату, то увидела, что из жилья вынесли телевизор и два телефона. Квартирная кража случилась в одном из домов на улице Мечникова, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Пострадавшая вызвала полицию и через несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, которому 52 года.

На допросе он рассказал, что, когда увидел открытую дверь в одну из квартир0 не удержался и решил войти. Далее, он тихо вынес телевизор и телефоны и ушел. Имущество он сдал в ломбард.

Как выяснилось, подозреваемый лишь несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичное преступление.



Сейчас полицейские принимают меры по изъятию имущества.

Мужчине объявили подозрение по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За кражу, соединенную с проникновением в жилище, мужчине грозит до 6-ти лет заключения.

Ранее мы сообщали, в Одессе произошло очередное надругательство над памятным знаком украинским военным.

Так, рано утром неизвестные особи облили красной краской памятник погибшим бойцам в зоне АТО и ООС, который установлен возле здания ОГА на проспекте Шевченко.

Надо сказать, что краску уже смыли, однако следы краски остались на самом гранитном знаке и рядом с ним.

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