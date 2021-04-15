В Одесской области 34 пациента не справились с коронавирусом и погибли за один день

О большом количестве жертв всего за сутки, а также новую статистику заболевания обнародовали на сайте СНБО, передает Politeka.net

По состоянию на 15 апреля вчера ковид диагностировали у 881 жителя Одесского региона, из них 470 новых случаев в Одессе. Общее число зараженных за время пандемии – 123тысячи 449 человек.

Вакцинировали за минувшие сутки 540 жителей региона.

Летальных случаев среди жителей Одесчины за сутки — 34, из них 14- в Одессе.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего с начала пандемии заболели 57 784 жителя Одессы.



Отметим, что наибольшее количество подтверждённых за день – в Киеве —1 625, а также в Харьковской области, где за сутки диагноз подтвердили у 1 168 человек. Замыкает тройку лидеров по заболеваемости Хмельницкая область — 1 088 подтверждённых.

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Траурный кортеж, состоящего из семи машин скорой помощи, проехал по улицам города.

«Берегите медиков... Они спасают нас сейчас, все чаще сгорая сами. Буквально на несколько минут собрались возле больничного храма кареты скорой помощи, чтобы отдать последний почет своей коллеге. Светлая память Богдане Мироновне Гордиенко», - написала депутат Тина Шишканова.

Женщина- медик умерла 7 апреля от Covid-19. Ей было всего 48 лет.

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