В Одессе на Черемушках люди вышли из подъезда дома и наткнулись на труп человека
Тело без каких-либо признаков жизни лежало прямо возле парадной на улице Варненской, дом 16/2, днем в четверг, 15 апреля. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить личность погибшего, а также при каких обстоятельствах наступила смерть. Идет опрос свидетелей.
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О большом количестве жертв всего за сутки, а также новую статистику заболевания обнародовали на сайте СНБО.
По состоянию на 15 апреля, вчера ковид диагностировали у 881 жителя Одесского региона, из них 470 новых случаев в Одессе. Общее число зараженных за время пандемии – 123тысячи 449 человек.
Вакцинировали за минувшие сутки 540 жителей региона.
Летальных случаев среди жителей Одесчины за сутки — 34, из них 14- в Одессе.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего с начала пандемии заболели 57 784 жителя Одессы.
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