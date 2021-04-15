В городе Измаиле Одесской области судили насильника-педофила

Молодого мужчину приговорили к 7 годам тюремного заключения за изнасилование 12-летней школьницы. Такая информация появилась на сайте областной прокуратуры, передает Politeka.net

Преступление случилось в декабре прошлого года. Тогда 24-летний житель Измаила средь бела дня набросился на школьницу и совершил действия сексуального характера около ее дома.

Вина обвиняемого доказана в полном объеме.

До этого мы сообщали, что в Одесской области судили молодого парня-педофила за изнасилование мальчика.

В августе минувшего года находясь на пастбище насильник применил к 12-летнему мальчику физическую силу и против его воли удовлетворил свои половые потребности. Ему дали 12 лет тюрьмы.

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В мае 2019 года эта парочка на улице Ак. Заболотного напала на 23-летнюю девушку, избила и ограбила ее.

Через несколько месяцев братья, работая в такси, приняли заказ на поездку от 25-летней одесситки. Однако пассажирку они не довезли до указанного места, а завезли в поля орошения, где изнасиловали, отобрали вещи и бросили в кустах. И дали по 10 лет тьрьмы.

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