В одесской многоэтажке мужчина устроил большую чистку в квартире прямо через окно
Достаточно странный инцидент был замечен вчера на посёлке Котовского. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
На кадрах можно увидеть, как мужчина выбрасывал из окна одежду, посуду, технику, мелкую мебель и прочее.
При чем все вещи летели на землю ряядом с парадной.
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Почему он это сделал, не сообщается, однако можно предположить, что таких образом он пытался избавится от старых воспоминаний и начать жить с чистого листа.
«Весеннее обострение на📍 Добровольского 99 , там мужик решил выбросить всю квартиру из окна 5 этажа🥴», - сообщают в телеграм-канале.
До этого мы сообщали, что в Одессе на Черемушках люди вышли из подъезда дома и наткнулись на труп человека.
Тело без каких-либо признаков жизни лежало прямо возле парадной на улице Варненской, дом 16/2, днем в четверг, 15 апреля.
На месте работала следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить личность погибшего, а также при каких обстоятельствах наступила смерть. Копы опрашивали свидетелей.
Напомним, что экологическая катастрофа в Затоке: в сети показали, что сбросили в воду
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