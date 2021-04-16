В Одесской области снова резко возросло число инфицированный ковидом за сутки, регион попал в пятерку антилидеров
По состоянию на 16 апреля в Одесской области зарегистрировали 1315 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, днем ранее эта цифра составляла 881, еще раньше 795. Данные обнародовали на сайте СНБО.
Теперь Одесчина оказалась на 4-м месте по количеству инфицированных коронавирусом за сутки.
Умерли за сутки в Одесской области 33 человека. Всего с начала пандемии в регионе были зафиксированы 124 тысячи 764 случая COVID-19, а погибли 2221 человек.
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В тоже время 373 пациентов считаются официально выздоровевшими.
Отметим, что на первом месте по количеству зараженных за последние сутки – Киев. На втором Львовская область, на третьем – Харьковская область. Одесская область на четвертом месте.
До этого мы сообщали, что коронавирус нещадно косит работников одесской мэрии.
За последнюю неделю инфекцию ковид подхватили 41 сотрудник.
С связи со вспышкой в четверг, 15 апреля к зданию горсовета на Думской площади прибыли дезинфекторы, которые проводили санитарную обработку помещений.
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