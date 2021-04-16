На это заведение постоянно жаловались

В центре Одессы неопознанные люди устроили погром в питейном заведении

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Заведение находится по адресу Александровский проспект, 36.

В публикации отмечается, что на эту наливайку постоянно поступали жалобы.

Не дождавшись реакции от полиции или властей активисты решили разобраться с ней своими силами.

На кадрах видно, как люди в балаклавах пришли в заведение, выбросили все запасы спиртного из холодильников и побили всех, кто находился внутри.

В тоже время в полиции пока никак не отреагировали на погром.

Ранее мы сообщали, в Одессе произошло очередное надругательство над памятным знаком украинским военным.

Так, рано утром неизвестные особи облили красной краской памятник погибшим бойцам в зоне АТО и ООС, который установлен возле здания ОГА на проспекте Шевченко.

Злоумышленников не поймали, однако известно, что это не первая попытка вандалов глумиться над памятным знаком героям АТО.

Напомним, что одессит выбрасывал из окна многоэтажки мебель, технику и другое, видео

А еще Politeka писала, что подростки зверски расправились с местной знаменитостью на Одесчине, видео: "садистам по 12 и 13 лет"

Также Politeka сообщала, что молодой изверг безжалостно расправился над школьницей прямо на улице: детали преступления на Одесчине