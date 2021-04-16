В Одесской области наказали серийного поджигателя

В городе Арзице мужчина сжег дотла две квартиры, музыкальную школу, а потом пытался сжечь своего приятеля. За это он проведет за решеткой 3 года и 9 месяцев. Так решил Арцизский районный суд, сообщается на сайте судебных реестров.

Мужчина попросил своего друга у него переночевать и когда хозяин квартиры лег спать, он поджег штору. При этом гость знал, что его друг спит в соседней комнате и не сможет выйти из огня без травм.

Сам поджигатель выбежал из дома. Во время пожара пострадавший проснулся и покинул горящую квартиру, получив ожоги 2-й и 3-й степени на руках, туловище и голове.

Пожаром полностью была уничтожена не только одна квартира, но и соседняя.

После этого поджигатель решил устроить еще один пожар. Он зажигалкой поджег листья возле музыкальной школы. Огонь перекинулся на здание и полностью его уничтожил.

Нужно сказать, что у поджигателя уже имелись проблемы с законом.

До этого он сидел в тюрьме четыре раза, и каждый раз отделывается небольшим сроком. Максимально он сидел почти пять лет за грабеж, еще два раза – за кражу, а последний срок как раз был за поджог.

Мужчина прошел проверку у психиатра и нарколога, но выяснилось, что он вменяем. В этот раз он проведет в тюрьме 3 года и 9 месяцев. Также он должен оплатить экспертизу – более 7 тысяч гривен.

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