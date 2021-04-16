Служба безопасности Украины проведет антитеррористическую тренировку в Одессе и пригороде

Учения будут проходит три дня с 20-23 апреля в условиях максимально приближенных к реальным. Их проведут в Суворовском районе города и на территории села Усатово. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области, передает Politeka.net

Их цель - проработка алгоритма противодействия диверсионным группам, проверка уровня контрзащиты потенциально уязвимых объектов, а также осуществление комплекса других мер, направленных на улучшение межведомственного взаимодействия.

В ведомстве предупредили всех жителей, что во время масштабной подготовки по отдельным направлениям возможен временный спецрежим, включая ограничение или запрет движения и пешеходов, проверку документов удостоверения личности, пересмотр личных вещей и транспортных средств и т.д.

В СБУ просят одесситов и гостей региона с пониманием отнестись к временным неудобствам и правильно реагировать на правовые требования сотрудников правоохранительных органов.

Ранее мы сообщали, в Одессе произошло очередное надругательство над памятным знаком украинским военным.

Так, рано утром неизвестные особи облили красной краской памятник погибшим бойцам в зоне АТО и ООС, который установлен возле здания ОГА на проспекте Шевченко.

Злоумышленников не поймали, однако известно, что это не первая попытка вандалов глумиться над памятным знаком героям АТО.

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