В Одесской области начались военные учения с тяжелой техникой по охране государственной границы
Об этом говорится на
"Пограничники комендатуры быстрого реагирования Белгород-Днестровского отряда отрабатывают слаженность действий по охране государственной границы и готовый действовать решительно», - говорится в сообщении.
Также в ходе учений пограничники обратят особое внимание на вопросы прикрытия побережья моря и лимана, недопущения провокаций на границе.
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В Государственной пограничной службе Украины заверили, что ситуация на украинско-молдавской границе и в приграничье остается контролируемой и стабильной.
До этого мы сообщали, что СБУ проведет антитеррористическую тренировку в Одессе и пригороде.
Учения будут проходит три дня с 20-23 апреля в условиях максимально приближенных к реальным. Их проведут в Суворовском районе города и на территории села Усатово.
Их цель - проработка алгоритма противодействия диверсионным группам, проверка уровня контрзащиты потенциально уязвимых объектов, а также осуществление комплекса других мер, направленных на улучшение межведомственного взаимодействия.
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