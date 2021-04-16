В середине апреля один из районов Одесской области засыпало снегом
Зима вернулась в Кодымскую громаду в ночь на пятницу, 16 апреля.
Столь редкое явление восхитило жителей и они принялись делится впечатляющими кадрами погодной аномалии в соцсетях, передает Politeka.net
В тоже время известный метеоролог Наталья Диденко предупреждала, что 16 апреля украинцев ждет не совсем весенняя погода.
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Как объяснила синоптик, снег, дождь и похолодание посреди весны принес атмосферный фронт, который уже успел покинуть Украину.
Осадки в основном выпали в западных областях, но, как видно похолодание затронуло и самый север Одесской области.
А тем временем синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей сообщили, что в пятницу 16 апреля небо над Одессой будет весь день облачным. Температуру воздуха прогнозируют в пределах от 4 до 11 градусов выше нуля. Холоднее всего будет ранним утром, когда термометры покажут 4 градуса со знаком «+».
Но уже днём температура повысится до 11 градусов тепла. А ближе к ночи температура опустится до 8 градусов тепла.
Утром и к вечеру прогнозируют кратковременные дожди.
Ветер обещают западный, до 6 м/с.
Ранее мы писали о том, что 16-17 апреля одесситам стоит подготовится к последнему в этом месяце серьезному всплеску на Солнце. В этот день Одессу накроют магнитные бури.
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