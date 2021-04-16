Под Одессой люди погибли при загадочных обстоятельствах
Их тела без каких-либо признаков жизни нашли в частном доме в поселке Авангард возле Двух столбов, информируют местные
Трупы мужчин, один из которых хозяин дома, лежали в луже крови. У обоих на лице имеются небольшие порезы.
Полицейские уже установили личности погибших, одному 60 лет, другому 58.
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Что стало причиной гибели мужчин, выясняется.
В издании отмечают, что двери в жилище были закрыты, а ключ торчал в замке.
На место вызвали следственно-оперативную группу местной полиции, которой предстоит установить все обстоятельства происшедшего.
Подробности будут позже.
До этого мы сообщали, что в Одессе на Черемушках люди вышли из подъезда дома и наткнулись на труп человека.
Тело без каких-либо признаков жизни лежало прямо возле парадной на улице Варненской, дом 16/2, днем в четверг, 15 апреля.
На месте работала следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить личность погибшего, а также, при каких обстоятельствах наступила смерть. Копы опрашивали свидетелей.
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