На Пасху и майские праздники на территории Одессы и области будет введен особый карантинный режим

Об этом предупредил министр здравоохранения Максим Степанов эфире телеканала "Украина 24". Также он рассказал подробности.

Несмотря на улучшение динамики по заболеваемости коронавирусом в мае во время православной Пасхи и других праздников будет действовать особый режим карантина.

Степанов убежден, что этот режим поможет ограничить контакты между людьми и предотвратит большое скопление народа.

Глава Минздрава напомнил, что украинцев поражают британский и южноафриканский штаммы коронавируса, которые очень агрессивны и вызывают тяжелые симптомы. В связи с этим ведомство не собирается ужесточать меры на период майских праздников, но усилит контроль за соблюдением уже действующих.

"Важно, чтобы выполнялись те ограничения, которые есть. Конечно, будет особый режим, мы будем просить, обращаться к гражданам, чтобы уже начали делать, ограничивали контакты по возможности, большие скопления людей", — заявил Степанов.

По словам главы МОЗ , Украина выходит на пик третьей волны коронавируса и в некоторых регионах болезнь уже пошла на спад.

«Вышли из «красной» зоны — Ивано-Франковская и Закарпатская. В Киеве видим положительную динамику. Чтобы она продолжалась, и чтобы мы 30 апреля смягчили там карантин, все зависит от всех нас, без преувеличения», — отметил Степанов.

До этого мы писали, на Одесчинеснова резко возросло число инфицированный ковидом за сутки, регион попал в пятерку антилидеров.

По состоянию на 16 апреля в Одесской области зарегистрировали 1315 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, днем ранее эта цифра составляла 881, еще раньше 795.

Теперь Одесчина оказалась на 4-м месте по количеству инфицированных коронавирусом за сутки.

Умерли за сутки в Одесской области 33 человека. Всего с начала пандемии в регионе были зафиксированы 124 тысячи 764 случая COVID-19, а погибли 2221 человек.

Напомним, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников

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