На Одесской железной дороге чиновники ежемесячно присваивали по 1,5 млн гривен на продаже билетов

Такую информацию обнародовали в пресс-центре СБУ, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

По данным ведомства, организовал схему один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок регионального филиала «Укрзализныци». Он наладил масштабную схему нелегальной продажи подчиненными билетов. Впрочем, наличные участники схемы присваивали, а не вносили в железнодорожные кассы.

Было установлено, что обманным путем злоумышленники ежедневно присваивали около 50 тысяч гривен.

В рамках уголовного производства правоохранители задержали «на горячем» организаторов сделки.

В ходе обысков у них изъяли 200 тыс. гривен 3 тыс. долларов, служебную документацию, а также компьютерную технику и мобильные терминалы.

Ранее мы сообщали, на Пасху и майские праздники на территории Одессы и области будет введен особый карантинный режим.

Об этом предупредил министр здравоохранения Максим Степанов эфире украинского телеканала

Несмотря на улучшение динамики по заболеваемости коронавирусом, в мае во время православной Пасхи и других праздников будет действовать особый режим карантина.

Степанов убежден, что этот режим поможет ограничить контакты между людьми и предотвратит большое скопление народа.

Глава Минздрава напомнил, что украинцев поражают британский и южноафриканский штаммы коронавируса, которые очень агрессивны и вызывают тяжелые симптомы. В связи с этим ведомство не собирается ужесточать меры на период майских праздников, но усилит контроль за соблюдением уже действующих.

Напомним, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников

Также Politeka сообщала, военных с тяжелой техникой стянули на границу в Одесской области, видео