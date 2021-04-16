На календаре 18 и 19 апреля

На территории Одесского региона синоптики обещают заморозки на выходных

Как передает Politeka.net, об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Согласно прогнозу, в субботу 17 апреля утром в Одессе небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков. Ветер юго-западный. Температура ночью 6-7 градусов тепла, днем 11-12 тепла.

По Одесской области облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью 1-6 °С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3 °, днем 11-16 °с.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 18 апреля, по данным метеорологов, с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-6 градусов тепла, днем 10-11 тепла.

До этого мы сообщали, что в середине апреля один из районов Одесской области засыпало снегом.

Зима вернулась в Кодымскую общину в ночь на пятницу, 16 апреля.

Столь редкое явление захватило жителей и они принялись делиться впечатляющими кадрами погодной аномалии в соцсетях.

Известный метеоролог Наталья Диденко предупреждала, что 16 апреля украинцев ждет не совсем весенняя погода.

Как пояснила синоптик, снег, дождь и похолодание посреди весны принес атмосферный фронт, который уже успел покинуть Украину.

Осадки в основном выпали в западных областях, но, как видно похолодание коснулось и самого севера Одесской области.

Напомним, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников

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