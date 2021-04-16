В пятницу, 16 апреля на улицах Одессы замечено много военной техники
Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канал "Х.Одесса" и публикуют фотографии, передает Politeka.net
Блокпосты с военными и автоматами замечены на улице Химической и возле автовокзала.
Кроме того тяжелую военную технику видели очевидцы в районе железнодорожного вокзала.
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Также появилось объяснение того, откуда взялась военная техника на улицах города.
Дело в том, что в пятницу, 16 апреля, в Одессе проходят совместные учения Нацгвардии, полиции и вооруженных сил по противодействию внешней агрессии.
Учения будут продолжаться до 16.45.
Ранее мы сообщали, на 20 -23 апреля в Одессе и пригороде запланированы масштабные антитеррористические учения, которые будут максимально приближены к реальным условаям.
Во время подготовки по отдельным направлениям возможен временный спецрежим, включая ограничение или запрет движения и пешеходов, проверку документов удостоверения личности, пересмотр личных вещей и транспортных средств и т.д.
Одесситов и гостей региона с пониманием просят отнестись к временным неудобствам и правильно реагировать на правовые требования сотрудников правоохранительных органов.
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