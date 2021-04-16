В Одессу пытались незаконно ввести тягач от американского танка, стоимостью свыше миллиона гривен

Незаконную попытку ввоза тягача Армии США , предназначенного для транспортировки танков M1 Abrams пресекли одесские таможенники. Об этом проиформировала пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

В частности, на таможенный пост «Одесса-грузовой» была подана декларация на ввоз бывшего в употреблении седельного тягача американского производства якобы гражданского назначения.

Однако быстро выяснилось, что грузовик относится к классу: «Системы для перевозки тяжелого оборудования».

«Недостоверное декларирование тягача военного назначения привело к нарушению таможенных правил, предусмотренного ст. 472 ТК Украины», - говорится в сообщении.

В итоге тягач, стоимостью 1,2 млн гривен изъяли таможенники.

Ранее мы писали в пятницу, 16 апреля на улицах Одессы было замечено много военной техники и вооруженных автоматами людей.

По словам очевидцев, военныек в униформе замечены на улице Химической и возле автовокзала.

Кроме того, тяжелую военную технику видели в районе железнодорожного вокзала.

Как выяснилось, в Одессе проходили совместные учения Нацгвардии, полиции и военных



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