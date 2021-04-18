В Одессе пешеход попал под колеса грузового автомобиля и погиб
Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 апреля на улице Хуторской. Об этом сначала сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net
Позже информацию подтвердили в пресс-службе местной полиции.
Как рассказали правоохранители, 61-летний водитель грузового тягача сбил мужчину, когда тот внезапно выскочил в темноте на дорогу в неположенном для перехода месте. От полученных травм пострадавший умер на месте аварии.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Кароль с малышкой на руках засияла от счастья, кадры идиллии: «Тинусе очень нужна доченька»
У Ткача из «Квартал 95» случился приступ на сцене, Кошевой и Казанин бросились "откачивать" друга: кадры
Сбежавшая в Россию звезда "Дизель шоу" Писаренко показал своего нового пернатого друга: "Кто на кого больше похож"
Семейный портрет Винника с Таюне и их крошкой переполошил украинок: "Счастья вам!"
В тоже время, как сообщили очевидцы ДТП, пострадавшему пешеходу колеса грузовика раздавили голову.
Сейчас его личность устанавливают полицейские, однако сделать это будет крайне сложно.
«Сведения о смертельном ДТП внесли в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз», - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, в Одессе планируют поднять проезд в городских маршрутках до 10 гривен.
Подорожать проезд может уже этим летом.
В частности, повышение будет связано с увеличением количества перевозок пассажиров в трамваях и троллейбусах и падением объема перевозок на маршрутках.
Напомним, что погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников
Также Politeka сообщала, много военной техники с автоматчиками замечено на улицах Одессы: кадры и что происходит