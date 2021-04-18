В Одессе пешеход попал под колеса грузового автомобиля и погиб

Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 апреля на улице Хуторской. Об этом сначала сообщили очевидцы в телеграм-канал «Одесса-Инфо», передает Politeka.net

Позже информацию подтвердили в пресс-службе местной полиции.

Как рассказали правоохранители, 61-летний водитель грузового тягача сбил мужчину, когда тот внезапно выскочил в темноте на дорогу в неположенном для перехода месте. От полученных травм пострадавший умер на месте аварии.

В тоже время, как сообщили очевидцы ДТП, пострадавшему пешеходу колеса грузовика раздавили голову.

Сейчас его личность устанавливают полицейские, однако сделать это будет крайне сложно.

«Сведения о смертельном ДТП внесли в ЕРДР по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, в Одессе планируют поднять проезд в городских маршрутках до 10 гривен.

Подорожать проезд может уже этим летом.

В частности, повышение будет связано с увеличением количества перевозок пассажиров в трамваях и троллейбусах и падением объема перевозок на маршрутках.

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