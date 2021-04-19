В Одессу нагрянет очередной циклон, который принесет обильные осадки, штормовой ветер и даже грозы
Прогноз погоды на ближайшие дни подготовил сайт Politeka.net
По данным синоптиков, в начале новой недели циклон принесет в Одессу ливни с грозами, затем ближе к середине недели мрачную погоду развеет антициклон, но ненадолго. Уже на следующий день через город пройдет активный атмосферный фронт и принесет дожди и южный штормовой ветер.
Так, в понедельник, 19 апреля одесситов ожидает переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, с порывами до 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет 2-7 °С тепла, днем – 0-15 °С со знаком плюс.
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Во вторник, 20 апреля весь день в Одессе будет облачным. Ночной мелкий дождь к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла. Днем от 10 до 15 градусов тепла.
В среду, 21 апреля прогнозируются ливни. Ветер сменных направлений, 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 °С тепла, днем будет около 10-15 °С выше нуля.
В четверг, 22 апреле будет солнечно. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью опустится до 4-9 °С тепла, днем потеплеет до 13-18 °С со знаком плюс.
В пятницу, 23 апреля, поднимется южный штормовой ветер. Его порывы будут достигать 13-16 метров в секунду. Море будет беспокойным. Волны вырастут до 1 метра в высоту. На небе снова появятся тучи.
Синоптики обещают дождь с грозой. Температура ночью от 4 до 8 градусов тепла. Днем не выше 13 градусов.
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