В последнее время в Одессе активизировались «охотники» за детьми
На прошлой неделе мы рассказали, как 30-летний мужчина пытался похитить маленького мальчика, который играл во дворе дома.
И вот на минувших выходных произошел новый случай на поселке Таирова. Там мужчина цеплялся к 9-летней девочке. Об этом сообщает местный сайт
Возле магазина на углу Левитана и Академика Королева неизвестный тип предложил девочке 5 гривен и сказал «пошли», на что она среагировала и позвала маму, которая оказалась полицейской.
Сотрудница полиции задержала возможного педофила до приезда патруля.
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Мужчину, который приставал к девочке, доставили в Киевский райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
В издании показали фото подозреваемого.
Кроме того, в полиции подсказали родителям, как предупредить опасность, правоохранители и психологи рекомендуют установить с детьми слово-пароль, которое предупредит родителей об угрозе.
Вечером 6 апреля на улице Новикова произошел аналогичный случай.
Подозрительный мужчина тянул в подъезд 11-летнюю девочку. К счастью, злоумышленнику помешала женщина, которая выходила как раз из этой парадной и услышала крики ребенка о помощи.
Возможный педофил отпустил девочку и убежал.
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