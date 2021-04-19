В последнее время в Одессе активизировались «охотники» за детьми

На прошлой неделе мы рассказали, как 30-летний мужчина пытался похитить маленького мальчика, который играл во дворе дома.

И вот на минувших выходных произошел новый случай на поселке Таирова. Там мужчина цеплялся к 9-летней девочке. Об этом сообщает местный сайт УСИ .

Возле магазина на углу Левитана и Академика Королева неизвестный тип предложил девочке 5 гривен и сказал «пошли», на что она среагировала и позвала маму, которая оказалась полицейской.

Сотрудница полиции задержала возможного педофила до приезда патруля.

Мужчину, который приставал к девочке, доставили в Киевский райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В издании показали фото подозреваемого.

Кроме того, в полиции подсказали родителям, как предупредить опасность, правоохранители и психологи рекомендуют установить с детьми слово-пароль, которое предупредит родителей об угрозе.

Вечером 6 апреля на улице Новикова произошел аналогичный случай. Подозрительный мужчина тянул в подъезд 11-летнюю девочку. К счастью, злоумышленнику помешала женщина, которая выходила как раз из этой парадной и услышала крики ребенка о помощи.

Возможный педофил отпустил девочку и убежал.

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