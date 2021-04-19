Смертельное ДТП с самого утра

В Одессе рано утром произошло ДТП с погибшими и пострадавшими

В понедельник, 19 апреля около 6 часов утра на улице Мельницкой столкнулись лоб в лоб автомобили «Тойота» и «Шевроле».

Соотвествующее видео обнародовали очевидцы аварии в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

«На Мельницкой, 30 жесткая авария, в сторону центра образовалась пробка», - пишет одесситка Галина Полищук.

В патрульной полиции уже прокомментировали информацию о ДТП.

По данным копов, в результате лобового столкновения на месте погиб водитель «Шевроле». Водителя и пассажира «Тойоты» госпитализировали с травмами в больницу

Причины аварии устанавливаются.

На месте инцидента продолжают работать следователи. На Мельницкой образовалась большая пробка.

До этого мы сообщали, вОдессе пешеход попал под колеса грузового автомобиля и погиб.

Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 апреля на улице Хуторской.

61-летний водитель грузового тягача сбил мужчину, когда тот внезапно выскочил в темноте на дорогу в неположенном для перехода месте. От полученных травм пострадавший умер на месте аварии.

Как сообщили очевидцы ДТП, пострадавшему пешеходу колеса грузовика раздавили голову.

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