В Одессе рано утром произошло ДТП с погибшими и пострадавшими
В понедельник, 19 апреля около 6 часов утра на улице Мельницкой столкнулись лоб в лоб автомобили «Тойота» и «Шевроле».
Соотвествующее видео обнародовали очевидцы аварии в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
«На Мельницкой, 30 жесткая авария, в сторону центра образовалась пробка», - пишет одесситка Галина Полищук.
В патрульной полиции уже прокомментировали информацию о ДТП.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Каменских прогулялась по пляжу в крошечном бикини, дав повод для зависти: "Ну и формы..."
51-летняя Лопес выставила напоказ мощные бедра в платье с нереальными разрезами: "Сила, которой обладает..."
Влад Яма экстренно обратился к украинцам из-за состояния легендарного Чапкиса: "Давайте все вместе..."
"В комнате были мальчики 6 и 9 лет": расправа в Киеве потрясла страну, душегубу вынесли приговор
По данным копов, в результате лобового столкновения на месте погиб водитель «Шевроле». Водителя и пассажира «Тойоты» госпитализировали с травмами в больницу
Причины аварии устанавливаются.
На месте инцидента продолжают работать следователи. На Мельницкой образовалась большая пробка.
До этого мы сообщали, вОдессе пешеход попал под колеса грузового автомобиля и погиб.
Смертельное ДТП произошло в ночь на 18 апреля на улице Хуторской.
61-летний водитель грузового тягача сбил мужчину, когда тот внезапно выскочил в темноте на дорогу в неположенном для перехода месте. От полученных травм пострадавший умер на месте аварии.
Как сообщили очевидцы ДТП, пострадавшему пешеходу колеса грузовика раздавили голову.
Напомним, что циклон надвигается на Одессу, стихия отобьет желание прогуляться: в какие дни погода покажет характер
Также Politeka сообщала, погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников