На поселке Котовского в Одессе мужчина хотел покончить с собой, а заодно прихватить на тот свет своих соседей

Происшестиве случилось вечером на выходных в одной из многоэтажек на улице Марсельской, рассказал одессит Юрий Дьяченко и обнародовал видео происходящего в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Неадекват открыл газовые комфорки на плите и пригрозил соседям, что подорвет весь дом.

«Очередной суицидник - взрослый мужчина, собравшийся заодно забрать и остальных. Пустил газ, угрожал и сопротивлялся, но на этот раз обошлось для всех: скрутили и забрали пока в психбольницу. Спать можно спокойно», - написал Дьяченко на своей странице в Фейсбук.

На кадрах видно, как мужчину выносят из дома спасатели. Сейчас одессит находится в одной из городских больниц, где ему проведут обследование.

Ранее мы сообщали, в Одессе рано утром произошло ДТП с погибшими и пострадавшими.

В понедельник, 19 апреля около 6 часов утра на улице Мельницкой столкнулись лоб в лоб автомобили «Тойота» и «Шевроле».

«На Мельницкой, 30 жесткая авария, в сторону центра образовалась пробка», - рассказала одесситка Галина Полищук.

В результате лобового столкновения на месте погиб водитель «Шевроле». Водителя и пассажира «Тойоты» госпитализировали с травмами в больницу.

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