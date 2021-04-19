В Одесской области бесследно пропал подросток

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу регионального ГУНП.

Так, полиция просит помочь в розыске 14-летнего парня из города Беляевка Валентина Парпурина, который вчера ушел из дома и о его местонахождения ничего не известно.

Приметы: рост 130 сантиметров, волосы, каштановые, худощавый, глаза голубые.

В день исчезновения был одет в зеленую куртку, синие спортивные штаны и зеленые кроссовки.

С любой информацией о местонахождении мальчика просьба сообщать по телефону (04852) 779 43 92 или на спецлинию «102».

Ранее мы сообщали, в последнее время в Одессе активизировались «охотники» за детьми.

На прошлой неделе мы рассказали, как 30-летний мужчина пытался похитить маленького мальчика, который играл во дворе дома.

И вот на минувших выходных произошел новый случай на поселке Таирова. Там мужчина цеплялся к 9-летней девочке.

Возле магазина на углу Левитана и Академика Королева неизвестный тип предложил девочке 5 гривен и сказал «пошли», на что она среагировала и позвала маму, которая оказалась полицейской.

Сотрудница полиции задержала возможного педофила до приезда патруля.

Вечером 6 апреля на улице Новикова произошел аналогичный случай. Подозрительный мужчина тянул в подъезд 11-летнюю девочку. К счастью, злоумышленнику помешала женщина, которая выходила как раз из этой парадной и услышала крики ребенка о помощи.

Возможный педофил отпустил девочку и убежал.

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