Дети сидят за партами с признаками ОРВИ и Covid-19

В Одессе всё больше родителей отправляют заболевших детей на занятия в школу

Об этом в понедельник, 19 апреля во время совещания в одесском горсовете сообщила глава департамента образования и науки Елена Буйневич, пишут местные СМИ .

По данным чиновницы, на дистанционной обучении продолжают находится 260 классов младшей школы, при этом 48 из них вынуждены были перейти на удаленку из-за вспышки ковида, а остальные занимаются дистанционно по желанию родителей.

Буйневич отметила, за последнюю неделю была массово возобновлена стационарная работа 1-4 классов в школах.

«Многие родители уже исчерпали возможность сидеть дома и вынуждены возвращаться на работу», — рассказала она.

Как отметила чиновница, из-за необходимости взрослых работать увеличилось число учеников, которые приходят в школу с признаками ОРВИ и Covid-19.

«К сожалению, школьные медики неоднократно фиксировали заболевших детей, оповещали родителей, чтобы они забирали домой. То есть утром детям сбивают температуру и отправляют в школу. Мы призываем не практиковать подобные действия, так как даже непродолжительное нахождение больного ребенка в коллективе может привести к распространению болезни», — заявила Елена Буйневич.

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