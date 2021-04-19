В Черноморске Одесской области от осложнений COVID-19 умерла 11-летняя школьница

Трагическое известие сообщила на страницах соцсетей Виктория Вита, передает Politeka.net

Известно, что Стасюк Катерина ушла из жизни в понедельник, 19 апреля.

У девочки отказали внутренние органы из-за кронавируса. Ей было всего 11 лет.

Последние несколько дней она находилась в реанимации.

Мама девочки также заражена опасным недугом, она находится на лечении в областной больнице.

Всех неравнодушных горожан призывают оказать финансовую помощь для организации похорон.

Пользователи в соцсетях выражают слова соболезнования матери девочки.

«Господи, ей бы жить да жить! Царство небесное, Катюше, а ее родным здоровья и сил пережить это горе»,

«Вечная память. Сочувствие родным девочки»,

«Царствие небесное этому маленькому ангелочку. Покойся с миром малышка»,

«Какое горе, Царствие небесное ангелу. Мои соболезнования»,- пишут в сети.

Ранее мы сообщали, вОдессе всё больше родителей отправляют заболевших детей на занятия в школу.

Так, на дистанционной обучении продолжают находится 260 классов младшей школы, при этом 48 из них вынуждены были перейти на удаленку из-за вспышки ковида, а остальные занимаются дистанционно по желанию родителей.

«Многие родители уже исчерпали возможность сидеть дома и вынуждены возвращаться на работу», — рассказала глава департамента образования Елена Буйневич.

Как отметила чиновница, из-за необходимости взрослых работать увеличилось число учеников, которые приходят в школу с признаками ОРВИ и Covid-19.

Напомним, что мальчик с голубыми глазами пропал на Одесчине: людей призывают помочь с поисками юного Валика

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