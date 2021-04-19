В Черноморске Одесской области от осложнений COVID-19 умерла 11-летняя школьница
Трагическое известие сообщила на страницах соцсетей Виктория Вита, передает Politeka.net
Известно, что Стасюк Катерина ушла из жизни в понедельник, 19 апреля.
У девочки отказали внутренние органы из-за кронавируса. Ей было всего 11 лет.
Последние несколько дней она находилась в реанимации.
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Мама девочки также заражена опасным недугом, она находится на лечении в областной больнице.
Всех неравнодушных горожан призывают оказать финансовую помощь для организации похорон.
Пользователи в соцсетях выражают слова соболезнования матери девочки.
«Господи, ей бы жить да жить! Царство небесное, Катюше, а ее родным здоровья и сил пережить это горе»,
«Вечная память. Сочувствие родным девочки»,
«Царствие небесное этому маленькому ангелочку. Покойся с миром малышка»,
«Какое горе, Царствие небесное ангелу. Мои соболезнования»,- пишут в сети.
Ранее мы сообщали, вОдессе всё больше родителей отправляют заболевших детей на занятия в школу.
Так, на дистанционной обучении продолжают находится 260 классов младшей школы, при этом 48 из них вынуждены были перейти на удаленку из-за вспышки ковида, а остальные занимаются дистанционно по желанию родителей.
«Многие родители уже исчерпали возможность сидеть дома и вынуждены возвращаться на работу», — рассказала глава департамента образования Елена Буйневич.
Как отметила чиновница, из-за необходимости взрослых работать увеличилось число учеников, которые приходят в школу с признаками ОРВИ и Covid-19.
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