Стало известно, как наказали мужчину, который отнял жизнь у ветерана АТО

Убийца сядет в тюрьму на 11 лет, а также заплатит полмиллиона семье погибшего участника боевых действий на Донбассе. Об этом передает со ссылкой на информацию из судебного реестра.

По словам подсудимого, он был знаком со своей жертвой, который на тот момент бродяжничал. Злоумышленник позвал его домой привести себя в порядок, где они начали употреблять спиртные напитки.

Под воздействием алкоголя мужчины поссорились, и по словам подсудимого, гость принялся его оскорблять, говорил, что он ветеран АТО.

Хозяин жилья схватил кухонный нож и пять раз ударил ним пострадавшего, который вскоре скончался от ран.

Суд квалифицировал преступление, как умышленное убийство.

Теперь убийца отправиться за решетку сроком на 11 лет.

Кроме того, он вынужден будет оплатить жене и малолетней дочери 500 тысяч материального убытка , а также более 17 тысяч гривен за судебные расходы.

Ранее мы писали, под Одессой люди погибли при загадочных обстоятельствах.

Их тела без каких-либо признаков жизни нашли в частном доме в поселке Авангард возле Двух столбов.

Трупы мужчин, один из которых хозяин дома, лежали в луже крови. У обоих на лице имеются небольшие порезы.

Полицейские уже установили личности погибших, одному 60 лет, другому 58.

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