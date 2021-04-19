В Украине в очередной раз обновили цветные зоны и стало известно, что ждет Одесскую область в ближайшее время

Так, Министерство здравоохранения обновило список "красных", "оранжевых" и "желтых" зон по показателям заболевания на коронавирус, уровня госпитализаций и наполненности больниц.

Как стало известно, в "красной" зоне по-прежнему 13 областей. Среди них: Киевская, Полтавская, Житомирская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Полтавская, Черниговская, а также город Киев.

В этих областях жесткие карантинные ограничения будут действовать до 25 апреля.

В Одесской области превышен уровень госпитализации больных с коронавирусом – от 64 до 68,3 при норме 60 на 100 тысяч населения. Кроме того, динамика уровня госпитализации составляет от 14,0% до 17.%.

Загруженность койко-мест с кислородом превышает 70%.

В "оранжевой" зоне находятся девять областей: Днепропетровская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровненская, Тернопольская, Черкасская.

Также три области находятся в ослабленной, "желтой" карантин ной зоне карантина: Закарпатская, Херсонская и Ивано-Франковская.

Напомним, что ковид забрал жизнь 11-летней школьницы, у нее отказали органы: "Царство небесное Катюше"

Также Politeka сообщала, мальчик с голубыми глазами пропал на Одесчине: людей призывают помочь с поисками юного Валика