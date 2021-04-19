В Одессе спрогнозировали, когда в регионе перестанут действовать жесткие ограничения «красной зоны»

Об этом шла речь в ходе брифинга в ОГА, которой состоялся в понедельник, 19 апреля, пишет издание « Пушкинская ».

По словам главы облздрава Натальи Одарий-Захарьевой, тенденция к снижению заболеваемости есть, но все может резко измениться.

Чиновница убеждена, что в ближайшие 10 дней надеяться на выход из «красной зоны» не следует, а вот в начале мая, после Пасхи теоретически могут смягчить ограничения.

Главный санитарный врач Одесчины Виталий Гончаров добавил, что наш регион на сегодня занимает 4-е место в Украине по количеству заболевших.

По его словам, уже вторую неделю в регионе наблюдается снижение заболеваемости. За последнюю неделю уровень снизился на 10 процентов, но все равно остается высоким.

Третью волну в Украине спровоцировал британский штамм коронавирусной инфекции, а вот южноафриканский вид в Одесской области пока официально не находили.

«Мы сейчас будем анализировать текущие 10 дней и ожидаем некоторое снижение заболеваемости. Думаю, это благоприятствует переходу Одессы в оранжевую зону», — заявил Гончаров.

На фоне этих заявлений Гончаров и Одарий-Захарьева напомнили, что расслабляться сейчас категорически нельзя. Носить маски, где это нужно, и держаться подальше от толпы должны даже дети. Кроме того, приближаются майские праздники, во время которых людям просто необходимо продемонстрировать свою «карантинную» сознательность.

Отметим, что по состоянию на 19 апреля в Одесской области зарегистрировали 372 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

За минувшие сутки не зафиксировали летальных случаев, в то же время 101 пациент считаются официально выздоровевшим.

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