Стало известно, в каких районах Одесской области питьевая вода плохого качества
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию, обнародованную в Одесском областном лабораторном центре МОЗ.
Эпидемиологи исследовали 12 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 12 проб на санитарно-химические показатели в Одессе.
Пробы были отобраны в период с 8 по 15 апреля. Все они соответствуют требованиям.
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А вот в Одесской области дела с качеством питьевой воды обстоят намного хуже.
Так, в ходе мониторинга было отобрано 102 пробы на санитарно-микробиологические и 80 проб на санитарно-химические показатели.
По результатам исследования оказалось, что состояние питьевой воды не соответствует по санитарно-микробиологическим показателям в Килие, Килийском районе (г.Вилково ), Ананьевском районе (с.Гандрабуры)
Кроме того, выяснилось, что имеются проблемы по санитарно-химическим показателям в Арцизе, в селе Гандрабуры Ананьевского района, Сарате, а также селе Новоселовка в Саратском районе.
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Во вторник, 20 апреля весь день в Одессе будет облачным. Ночной мелкий дождь к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла. Днем от 10 до 15 градусов тепла.
В среду, 21 апреля прогнозируются ливни. Ветер сменных направлений, 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 °С тепла, днем будет около 10-15 °С выше нуля.
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