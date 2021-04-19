Стало известно, в каких районах Одесской области питьевая вода плохого качества

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию, обнародованную в Одесском областном лабораторном центре МОЗ.

Эпидемиологи исследовали 12 проб питьевой воды на санитарно-микробиологические показатели и 12 проб на санитарно-химические показатели в Одессе.

Пробы были отобраны в период с 8 по 15 апреля. Все они соответствуют требованиям.

А вот в Одесской области дела с качеством питьевой воды обстоят намного хуже.

Так, в ходе мониторинга было отобрано 102 пробы на санитарно-микробиологические и 80 проб на санитарно-химические показатели.

По результатам исследования оказалось, что состояние питьевой воды не соответствует по санитарно-микробиологическим показателям в Килие, Килийском районе (г.Вилково ), Ананьевском районе (с.Гандрабуры)

Кроме того, выяснилось, что имеются проблемы по санитарно-химическим показателям в Арцизе, в селе Гандрабуры Ананьевского района, Сарате, а также селе Новоселовка в Саратском районе.

Ранее мы писали, В Одессу нагрянет очередной циклон, который принесет обильные осадки, штормовой ветер и даже грозы.

Во вторник, 20 апреля весь день в Одессе будет облачным. Ночной мелкий дождь к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.

Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла. Днем от 10 до 15 градусов тепла.

В среду, 21 апреля прогнозируются ливни. Ветер сменных направлений, 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 до 8 °С тепла, днем будет около 10-15 °С выше нуля.

Напомним, что мальчик с голубыми глазами пропал на Одесчине: людей призывают помочь с поисками юного Валика

Также Politeka сообщала, погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников