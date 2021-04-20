Сегодня 20 апреля, как и обещали синоптики, весь день будет дождливо в Одессе
Всему виной циклон, который принес в город тучи, осадки и потепление.
По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течении всего дня в Одессе будет идти дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать, передает Politeka.net
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Максимальная температура воздуха составит днем +13 градусов, к вечеру незначительно понизится до +11+12.
Ветер обещают северо-западный, до 9-14 метров в секунду.
Ранее мы сообщали, одесситам можно будет забыть о ясной и теплой погоде на Пасху и майские праздники.
В этом году самый главный православный праздник придется на 2 мая и соответственно совпадет с майскими праздниками.
Однако жителям, по всей видимости, придется отказаться от пикников и прогулок на природе, так как в начале мая метеорологи прогнозируют месяц затяжных дождей, вплоть до 12 мая.
Помимо дождей, в этом году традиционной майской жары ждать не стоит.
Также мы писали на Пасху и майские праздники на территории Одессы и области будет введен особый карантинный режим.
По словам главы МОЗ Максима Степанова, Украина выходит на пик третьей волны коронавируса и в некоторых регионах болезнь уже пошла на спад, но расслабляться еще рано.
Напомним, что экологическая катастрофа в Затоке: в сети показали, что сбросили в воду
Также Politeka сообщала, много военной техники с автоматчиками замечено на улицах Одессы: кадры и что происходит