Сегодня 20 апреля, как и обещали синоптики, весь день будет дождливо в Одессе

Всему виной циклон, который принес в город тучи, осадки и потепление.

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течении всего дня в Одессе будет идти дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать, передает Politeka.net

Максимальная температура воздуха составит днем +13 градусов, к вечеру незначительно понизится до +11+12.

Ветер обещают северо-западный, до 9-14 метров в секунду.

Ранее мы сообщали, одесситам можно будет забыть о ясной и теплой погоде на Пасху и майские праздники.

В этом году самый главный православный праздник придется на 2 мая и соответственно совпадет с майскими праздниками.

Однако жителям, по всей видимости, придется отказаться от пикников и прогулок на природе, так как в начале мая метеорологи прогнозируют месяц затяжных дождей, вплоть до 12 мая.

Помимо дождей, в этом году традиционной майской жары ждать не стоит.

Также мы писали на Пасху и майские праздники на территории Одессы и области будет введен особый карантинный режим.

По словам главы МОЗ Максима Степанова, Украина выходит на пик третьей волны коронавируса и в некоторых регионах болезнь уже пошла на спад, но расслабляться еще рано.

Напомним, что экологическая катастрофа в Затоке: в сети показали, что сбросили в воду

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