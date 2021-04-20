Пропавшую женщину, которая с прошлого года находилась в розыске, нашли мертвой
Ее останки обнаружили висящими в петле на дереве в лесопосадке возле Алестово на трассе Одесса-Киев. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Politeka.net
Согласно имеющейся информации, 52-летняя женщина находилась в розыске с июля прошлого года. 15 июля 2020 года она сбежала из психиатрической лечебницы на Академика Воробьева, 9. Лечащий врач отпустил пациентку в магазин, но она не вернулась. О пропаже заявил ее сын.
Полицейские подозревают, что она совершила самоубийство еще девять месяцев назад и все это время ее труп висел на дереве.
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Ранее мы сообщали, страшную картину пришлось наблюдать прохожим в курортной части Одессы.
Во второй половине дня на склонах в районе Французского бульваране подалеку от Трассы здоровья они увидели тело молодого мужчины, которое болталось в петле на одном из деревьев. Прохожие вызвали полицию.
Внешних следов насилия на теле погибшего не выявили. Его личность устанавливают. На месте работали следователи.
В сети обнародовали кадры с места происшествия. На них можно увидеть, что мужчина повесился на местной полянке, неподалеку от Трассы здоровья. Он был одет в спортивные штаны, черную куртку и шапку. Лицо погибшего не показали.
Напомним, что под Одессой поиски женщины закончились трагедией
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