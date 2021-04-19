Появились новые подробности смерти 11-летней девочки из Черноморска Одесской области

Ранее, по сети распространении информацию о том, что пятиклассница Катя Стасюк умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. У девочки отказали внутренние органы, ее подключили к аппарату гемодиализа, в легких был установлен дренаж. Однако это не помогло и школьница скончалась 19 апреля в реанимации.

Тем временем глава облздрава Наталья Одарий-Захарьева опровергла диагноз COVID-19.

В ходе брифинга она сообщила, что результаты анализов не подтвердили ковид. К тому же у ребенка было много хронических заболеваний, в том числе ожирение.

«COVID-19 не подтверждён. Но у девочки было много хронических заболеваний, в том числе ожирение», — рассказала глава областного департамента здравоохранения.

Теперь горожане собирают деньги на похороны, так как в настоящее время мама покойной девочки, Оксана, находится в областной больнице на лечении.

Ранее мы сообщали, в Одессе всё больше родителей отправляют заболевших детей на занятия в школу.

Так, на дистанционной обучении продолжают находится 260 классов младшей школы, при этом 48 из них вынуждены были перейти на удаленку из-за вспышки ковида, а остальные занимаются дистанционно по желанию родителей.

«Многие родители уже исчерпали возможность сидеть дома и вынуждены возвращаться на работу», — рассказала глава департамента образования Елена Буйневич.

Как отметила чиновница, из-за необходимости взрослых работать увеличилось число учеников, которые приходят в школу с признаками ОРВИ и Covid-19.

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