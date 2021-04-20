Что они натворили?

В Черноморске Одесской области задержали мужчин возле памятника погибшим солдатам

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на публикацию «Муниципальной варты» в Фейсбук.

Так, средь бела дня возле памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной Войне мужчины употребляли наркотические вещества. Они курили марихуану.

Из заметили сотрудники Черноморской группы быстрого реагирования КП «Муниципальная варта» и задержали на месте.

На место была вызвана следственно-оперативная группа и правонарушителей отправили в полицейский участок.

Ранее мы сообщали, пропавшую женщину, которая с прошлого года находилась в розыске, нашли мертвой.

Ее останки обнаружили висящими в петле на дереве в лесопосадке возле Алестово на трассе Одесса-Киев.

52-летняя женщина находилась в розыске с июля прошлого года. 15 июля 2020 года она сбежала из психиатрической лечебницы на Академика Воробьева, 9. Лечащий врач отпустил пациентку в магазин, но она не вернулась. О пропаже заявил ее сын.

Полицейские подозревают, что она совершила самоубийство еще девять месяцев назад и все это время ее труп висел на дереве.

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