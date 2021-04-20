Одесская область вновь вошла в пятерку антилидеров по числу новых заражений ковид за сутки

По состоянию на 20 апреля в регионе зарегистрировали 691 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на сайте Минздрава, передает Politeka.net

Общее число зараженных с начала пандемии состовляет 127 тысячи 519 человек.

К сожалению, не справились с последствиями Covid-19 и скончались 17 человек за одни сутки.

Всего летальных случаев 2 262.

Выздоровели 89 565 жителей Одесской области, в том числе 509 – за последние сутки. На данный момент в Одесской области болеют 35 692 человека.

На сегодняшний день наибольшее количество новых подтвержденных случаев – в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Ранее мы сообщали, в Черноморске Одесской области от затяжной болезни скончалась пятиклассница Катя Стасюк.

На сайте школы №2, в которой училась девочка, еще 14 апреля было обнародовано сообщение о том, что у 11-летней ученицы и ее матери выявлен коронавирус, и семья очень нуждается в материальной помощи. 19 апреля девочка скончалась, у нее отказали внутренние органы.

В пресс-службе ОГА диагноз ковид отрицают.

Там сообщили, что ребенок страдал ожирением и почечной недостаточностью, а коронавируса у него не было. При этом, уточнить, от чего именно умерла девочка не смогли.

Мать умершей девочки до сих пор находится в больнице.

Напомним, что мальчик с голубыми глазами пропал на Одесчине: людей призывают помочь с поисками юного Валика

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