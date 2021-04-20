В Одесской области во время движения загорелась маршрутка и стала испускать клубы густого дыма

Тревожное происшествие случилось в городе Черноморске. Об этом сообщает на официальной странице в Фейсбук «Муніціпальна варта», передает Politeka.net

По словам очевидцев, у транспортного средства на ходу загорелись тормозные колодки. Водитель маршрутки №20 при помощи огнетушителя вступил в борьбу с задымлением и смог самостоятельно ликвидировать возгорание.

К счастью, во время ЧП в транспорте не было пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших.

На обнародованных кадрах видно, как клубы густого дыма заполонили маршрутку.

Ранее мы сообщали, в Одессе пассажиров троллейбуса не на шутку встревожило огненное ЧП, свидетелями которого они стали.

По словам очевидцев, во время движения троллейбуса загорелась контактная сеть. Штанга троллейбуса горела несколько минут. Это случилось на улице Мариинской.

«Сильный ветер сорвал посторонний провод, который упал на контактную сеть, в результате чего произошло замыкание», - рассказали в пресс-службе «Одесгорэлектротранс» .

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Контактная сеть была восстановлена, а сам транспорт повреждений не получил.

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