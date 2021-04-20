Военные из одесской академии отрабатывают парашютное десантирование

Впечатляющими кадрами поделились на странице учебного заведения в Фейсбук, передает Politeka.net

Курсанты факультета подготовки специалистов военной разведки и специального назначения Военной академии Одессы прыгали с парашюта с вертолета.

По плану, будущие разведчики и спецназовцы должны осуществить три прыжка за семестр, и все они запланированы на этой неделе.

Отмечается, что прыжки проводятся с вертолета Ми-8 в полном снаряжении и с оружием. Руководит этим этапом подготовки начальник кафедры воздушнодесантной подготовки полковник Василий Бабак.

Тренировка проходят на полигоне учебного заведения в поселке Гвардейское.

Ранее мы писали, в пятницу, субботу и воскресенье на улицах Одессы было замечено много военной техники и вооруженных автоматами людей.

Военных в униформе зафиксировали на улице Химической и возле автовокзала.

Кроме того, тяжелую военную технику видели в районе железнодорожного вокзала.

Также мы сообщали, на 20 -23 апреля в Одессе и пригороде запланированы масштабные антитеррористические учения, которые будут максимально приближены к реальным условаям.

Во время подготовки по отдельным направлениям возможен временный спецрежим, включая ограничение или запрет движения и пешеходов, проверку документов удостоверения личности, пересмотр личных вещей и транспортных средств и т.д.

Одесситов и гостей региона с пониманием просят отнестись к временным неудобствам и правильно реагировать на правовые требования сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что военных с тяжелой техникой стянули на границу в Одесской области, видео

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