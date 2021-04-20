Девочка-подросток при странных обстоятельствах выпала с балкона многоэтажки в Одессе
Происшествие случилось в ночь на 20 апреля на улице Космонавтов. Об этом сообщают очевидцы в местный телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net
Так, 17-летняя девочка пришла в гости к знакомым, где они устроили вечеринку.
Компания употребляла алкоголь, а после этого девушка выпала с балкона 5 этажа, но к счастью осталась жива.
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Пострадавшей вызвали скорую, которая отвезла девушку в детскую областную больницу.
По предварительной информации, у нее перелом ноги, внутреннее кровотечение и какие-то проблемы с шеей.
Кроме девушки, в квартире находились два парня 19-ти и 20-ти лет.
Один из них утверждает, что был в кухне и услышал стук балконной двери, после чего вышел на балкон и увидел девушку уже на земле возле дома.
Теперь молодыми людьми займется полиция, которой предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщали, в Черноморске Одесской области от затяжной болезни скончалась пятиклассница Катя Стасюк.
На сайте школы №2, в которой училась девочка, еще 14 апреля было обнародовано сообщение о том, что у 11-летней ученицы и ее матери выявлен коронавирус, и семья очень нуждается в материальной помощи. 19 апреля девочка скончалась, у нее отказали внутренние органы.
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Там сообщили, что ребенок страдал ожирением и почечной недостаточностью, а коронавируса у него не было. При этом, уточнить, от чего именно умерла девочка не смогли.
Мать умершей девочки до сих пор находится в больнице.
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