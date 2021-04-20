Ромы из Одесской области занимались торговлей людьми, более 100 человек стали их жертвами

Преступную группу разоблачили правоохранители и задержали восьмерых подозреваемых, которые проживали на севере Одесской области, передает Politeka.net,со ссылкой на сайт Нацполиции (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Схема заключалась в следующем: злоумышленники искали и вербовали украинцев с низким уровнем жизни. Потом они предлагали своим жертвам так называемое «путешествие по Европе» и давали им по 200-300 евро. Об условиях и конечном результате такого турне не рассказывали.

В городе Мелен у пострадавших отнимали документы и деньги, а затем заставляли оформлять статус беженцев и пособия в связи с войной на Донбассе.

Такие заявления в посольстве рассматривали около девяти месяцев. На этот срок украинцам выдавали банковские карты для получения ежемесячной денежной помощи. Когда все документы были оформлены, аферисты забирали карты и зарабатывали примерно по тысяче евро на каждой жертве. Самих людей тут же возвращали в Украину.

Всего было проведено около 50 обысков и задержано 8 фигурантов уголовного дела. Правоохранителям удалось раскрыть всю схему осуществления противоправной деятельности. Операцию проводили сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями Нацполиции Украины и миграционной полиции Одесской области в рамках сотрудничества с правоохранительными органами Франции.

Сейчас продолжаются дальнейшие следственные действия.

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