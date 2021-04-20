В Одессе случилось тройное ДТП с участием Камаза
Авария произошла около 10 часов утра в Малиновском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
По данным инспекторов, у грузовика, который ехал со стороны улицы Святослава Рихтера в направлении улицы Кордонной при повороте направо откинулась кабина. Водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.
От удара иномарку отбросило на автомобиль Toyota RAV4, который двигался позади.
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К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
На водителя грузового авто составили административный протокол.
Не так давно мы сообщали, что в Одесской области во время движения загорелась маршрутка и стала испускать клубы густого дыма.
Тревожное происшествие случилось в городе Черноморске.
По словам очевидцев, у транспортного средства на ходу загорелись тормозные колодки. Водитель маршрутки №20 при помощи огнетушителя вступил в борьбу с задымлением и смог самостоятельно ликвидировать возгорание.
К счастью, во время ЧП в транспорте не было пассажиров, поэтому обошлось без пострадавших.
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