В Одессе возникла угроза взрыва на заводе шампанских вин на Французском бульваре
Об этом сообщили в пресс-службе полиции, а кадры с места обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)
Так, во вторник, 20 апреля после обеда у ворот винзавода на Французском бульваре, была обнаружена подозрительная бумажная коробка.
Для проверки этих сведений на место происшествия срочно съехались взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
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Из-за угрозы взрыва движение автомобилей и трамваев перекрыто по Французскому бульвару.
Судя по кадрам, обнародованным в сети, на месте присутствуют около 7 пожарных машин и автокран. Также много полиции.
Подробности будут позже.
Ранее мы сообщали, в Одессе на стройплощадке погиб 20-летний парень.
Трагедия произошла во вторник 20 апреля на одной из строек в Малиновском районе.
По версии правоохранителей, погибший молодой человек был рабочим. Он попал под обвал грунта, когда проводил гидроизоляцию фасада дома. Парень получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Ему было всего 20 лет.
В полиции уже возбудили уголовное дело. Расследование проводят по ч. 2 ст. 271 УК Украины — нарушение требований законодательства об охране труда.
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