В Одессе возникла угроза взрыва на заводе шампанских вин на Французском бульваре

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, а кадры с места обнародовали очевидцы в соцсетях, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

Так, во вторник, 20 апреля после обеда у ворот винзавода на Французском бульваре, была обнаружена подозрительная бумажная коробка.

Для проверки этих сведений на место происшествия срочно съехались взрывотехники, спасатели и следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Из-за угрозы взрыва движение автомобилей и трамваев перекрыто по Французскому бульвару.

Судя по кадрам, обнародованным в сети, на месте присутствуют около 7 пожарных машин и автокран. Также много полиции.

Подробности будут позже.

Ранее мы сообщали, в Одессе на стройплощадке погиб 20-летний парень.

Трагедия произошла во вторник 20 апреля на одной из строек в Малиновском районе.

По версии правоохранителей, погибший молодой человек был рабочим. Он попал под обвал грунта, когда проводил гидроизоляцию фасада дома. Парень получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте. Ему было всего 20 лет.

В полиции уже возбудили уголовное дело. Расследование проводят по ч. 2 ст. 271 УК Украины — нарушение требований законодательства об охране труда.

Напомним, что Одесчина в антилидерах, число зараженных ковид снова растет: сколько жертв и зараженных за сутки

Также Politeka сообщала, погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников