На одесском рынке совершено нападение на продавца

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По версии правоохранителей, двое молодых людей атаковали сотрудника рынка, они брызнули ему в лицо слезоточивый газ и стали отбирать сумку с деньгами. Мужчина пытался дать отпор нападающим, но безрезультатно.

Другие работники рынка это видели и пришли на подмогу своему коллеге.

Разбойников испугал вид толпы, и они скрылись, а пострадавший обратился за помощью в полицию.

Злоумышленников искали несколько недель и задержали их по местам проживания в Черноморске и Усатово.

Выяснилось, что нападавшим по 27 лет, один из них имеет судимость за совершение аналогичного преступления.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

Ранее мы сообщали, приезжий из Харькова напал на одесситку, у которой ранее снимал квартиру.

Так, 49-летний приезжий из Харьква решил ограбить женщину, у которой ранее снимал квартиру. Для этого мужчина напросился в гости, как давний знакомый, но во время чаепития достал нож и связал 57-летней одесситке руки скотчем.

Бывший квартирант снял с хозяйки квартиры золотые украшения, забрал несколько тысяч гривен, ноутбук, другие ценные вещи, и ушел.

Напомним, что Одесчина в антилидерах, число зараженных ковид снова растет: сколько жертв и зараженных за сутки

Также Politeka сообщала, погода на Пасху и майские огорчит одесситов: придется отказаться от пикников