На одесском рынке совершено нападение на продавца
Об этом передает Politeka.net, со ссылкой в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
По версии правоохранителей, двое молодых людей атаковали сотрудника рынка, они брызнули ему в лицо слезоточивый газ и стали отбирать сумку с деньгами. Мужчина пытался дать отпор нападающим, но безрезультатно.
Другие работники рынка это видели и пришли на подмогу своему коллеге.
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Разбойников испугал вид толпы, и они скрылись, а пострадавший обратился за помощью в полицию.
Злоумышленников искали несколько недель и задержали их по местам проживания в Черноморске и Усатово.
Выяснилось, что нападавшим по 27 лет, один из них имеет судимость за совершение аналогичного преступления.
Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
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