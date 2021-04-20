На одесском рынке совершено нападение на продавца

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

По версии правоохранителей, двое молодых людей атаковали сотрудника рынка, они брызнули ему в лицо слезоточивый газ и стали отбирать сумку с деньгами. Мужчина пытался дать отпор нападающим, но безрезультатно.

Другие работники рынка это видели и пришли на подмогу своему коллеге.

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Разбойников испугал вид толпы, и они скрылись, а пострадавший обратился за помощью в полицию.

Злоумышленников искали несколько недель и задержали их по местам проживания в Черноморске и Усатово.

Выяснилось, что нападавшим по 27 лет, один из них имеет судимость за совершение аналогичного преступления.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.

полиция, люди

Ранее мы сообщали, приезжий из Харькова напал на одесситку, у которой ранее снимал квартиру.

Так, 49-летний приезжий из Харьква решил ограбить женщину, у которой ранее снимал квартиру. Для этого мужчина напросился в гости, как давний знакомый, но во время чаепития достал нож и связал 57-летней одесситке руки скотчем.

Бывший квартирант снял с хозяйки квартиры золотые украшения, забрал несколько тысяч гривен, ноутбук, другие ценные вещи, и ушел.

Напомним, что Одесчина в антилидерах, число зараженных ковид снова растет: сколько жертв и зараженных за сутки

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