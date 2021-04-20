Тело неизвестной женщины найдено возле автозаправочной станции в Одессе

Труп был обнаружен в поле возле АЗС «ОККО» на Объездной дороге днем, 20 апреля. Об этом сообщают в телеграм-канале «Х. Одесса» со ссылкой на ориентировку полиции, передает Politeka.net.

Полицейские устанавливают личность погибшей, а также обстоятельства, при которых наступила смерть.

Приметы: на вид около 55-60 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения

Была одета в пальто типа шинель серого цвета, бежевый свитер и синие штаны с надписью Мото и ботинки черного цвета.

Совсем недавно мы писали, что в лесополосе возле трассы Одесса – Киев в районе Алтестово нашли останки женщины, которая сбежала из психиатрической больницы на Воробьева. Ее труп висел в петле на дереве.

52-летняя женщина находилась в розыске с июля прошлого года.

Будучи пациенткой психлечебницы она отпросилась у врача в магазин и пропала. Не пришла она и домой: сын заявил о пропаже женщины в полицию, однако до сих пор розыски были безуспешными.

Судя по найденным останкам, она погибла вскоре после своего ухода из больницы. Ее нашли местные жители.

Полиция предполагает самоубийство.

Напомним, что под Одессой поиски женщины закончились трагедией

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