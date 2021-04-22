На трассе в Одесской области грузовик забрал жизнь человека

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 21 апреля на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск возле села Кошары. Об этом сообщили на сайте Нацполиции, передает Politeka.net

По предварительной информации полицейских, работавших на месте происшествия, столкновение произошло, когда водитель грузовика DAF, объезжал препятствие и выехал на встречную полосу. В этот момент он столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате удара пострадали все, кто находился в салоне иномарки.

64-летний водитель харьковчанин получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался, а его 16-летняя дочь с черепно-мозговой травмой, переломами и ушибами госпитализирована в больницу.

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Авария произошла около 10 часов утра в Малиновском районе. У грузовика, который ехал со стороны улицы Святослава Рихтера в направлении улицы Кордонной при повороте направо откинулась кабина. Водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla.

От удара иномарку отбросило на автомобиль Toyota RAV4, который двигался позади.

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